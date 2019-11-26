Бишкек, , 18:51 — REGNUM Министерство иностранных дел предостерегает граждан Киргизии от попыток въехать на территорию США через Мексику, если у них нет американской визы. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Также МИД настоятельно рекомендует киргизстанцам не прибегать к услугам различных сомнительных организаций, предлагающих свои посреднические услуги для получения въездной визы США.

«Посреднические фирмы не несут никакой ответственности за последующие задержания и аресты граждан Киргизии правоохранительными органами как США, так и Мексики за попытку незаконного пересечения границы», — подчеркивают в дипломатическом ведомстве.

При этом в министерстве отмечают, что в последнее время участились попытки въезда киргизских граждан на территорию Соединенных Штатов Америки через Мексику, даже несмотря на ужесточение иммиграционного режима на границе между США и Мексикой в связи с большим потоком мигрантов преимущественно из стран Южной Америки.

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