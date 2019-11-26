Тбилиси, , 18:49 — REGNUM 25 ноября Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II вместе с первосвященниками и священнослужителями принял послов и представителей дипломатического корпуса. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Патриарх поблагодарил послов за их визит и поддержку Грузии. Илия II заметил, что власти и оппозиции Грузии необходимо научиться слушать друг друга.

«Мы живём в трудные времена, когда в государствах и в их отношениях много проблем. Как вы знаете, у Грузии тоже много проблем. Прежде всего, нарушена территориальная целостность. 20 процентов — Абхазия и Цхинвальский регион пока не находятся под нашим контролем. Я 11 лет был митрополитом Абхазии и был избран Патриархом Грузии из Абхазии 42 года назад, поэтому, естественно, этот край очень болезненный для меня. Печальный факт заключается в том, что между властью и оппозицией нет понимания. Прежде всего, нам нужно научиться слушать друг друга. Слушая и понимая, мы добьёмся того, что нужно нашей стране», — обратился Илия II к послам.