Таллин, , 18:42 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преподнесла украинскому президенту Владимиру Зеленскому банку мёда и велосипед, сообщает 26 ноября RT.

В свою очередь Владимир Зеленский, прибывший с однодневным визитом в Эстонию, подарил главе эстонской державы вышиванку.

Кроме обмена подарками, президенты Украины и Эстонии обсудили международную ситуацию и провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой президент Украины в очередной раз пожаловался на сложности в российско-украинских отношениях.

СМИ сообщают, что кроме президента Эстонии Керсти Кальюлайд, Зеленский встречался с премьер-министром страны Юри Ратасом и спикером эстонского парламента Хенном Пыллуаасом.

Что подарили украинскому президенту Ратас и Пыллуаас, не сообщается.

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