Москва, , 18:36 — REGNUM Европа сказала «Нафтогазу» Украины, что он может требовать от Газпрома всё что угодно, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который пообещал закачивать российский транзитный газ в украинские хранилища.

«Разговаривать с такими людьми, которые руководят газовой отраслью на Украине, бессмысленно. Это очень искренне восприятие мира: «Мы хотим воровать российский газ, и это смысл нашего существования. Но мы не будем говорить, что мы его воруем. Мы будем говорить, что мы его просто берем. Как безхозный», — сказал Делягин. — Поставьте себя на место Витренко. Это человек, которому Европа сказала: «Всё, что ты должен Газпрому, ты больше не должен. А Газпром должен тебе всё, что взбредёт в твоё воспаленное воображение». После этого говорить о вменяемости просто невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко заявил, что предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.

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