Москва, 26 ноября 2019, 18:36 — REGNUM Европа сказала «Нафтогазу» Украины, что он может требовать от Газпрома всё что угодно, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который пообещал закачивать российский транзитный газ в украинские хранилища.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко заявил, что предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
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