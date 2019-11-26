Москва, , 18:34 — REGNUM Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная, арестованная накануне по делу о злоупотреблении полномочиями, освобождена из-под стражи, сообщила 26 ноября пресс-служба Московского городского суда.

Отмечается, что чиновница освобождена в связи с прекращением уголовного дела в отношении неё.

Ранее сегодня газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники, что первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Голосной и своим постановлением «лично отменил его».

По информации издания, Главное следственное управления СК России намерено обжаловать решение прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Пресненский суд Москвы избрал для замруководителя Росалкогольрегулирования меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Следствие полагало, что действия чиновницы позволили пивоваренной компании уклониться от уплаты налогов на 58 млн рублей, что нанесло ущерб государству на соответствующую сумму. Сама Голосная отрицала свою вину и заявила, что действия, которые ей инкриминируются, не входят в её компетенцию.

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