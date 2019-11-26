Москва, , 18:33 — REGNUM Для улучшения российско-британских отношений первый шаг должен быть со стороны Лондона, заявил 26 ноября политолог Максим Жаров в эфире Sputnik.

Комментируя слова российского посла в Великобритании Андрея Келина о том, что Лондон обижается на Россию из-за её несогласия с обвинениями по «делу Скрипаля», Жаров заявил:

Жаров «От Великобритании нужен первый шаг, и очень решительный. Связанный, например, с антироссийскими санкциями».

Эксперт пояснил, что Лондон, как и Вашингтон, — «застрельщик» санкций. Ждать ли улучшения отношений от Британии, будет понятно после первых же действий по антироссийским санкциям со стороны нового британского парламента, когда его изберут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Келин заявил, что британцы «обижаются» на Россию, которая не может принять обвинения по «делу Скрипалей», поскольку они бездоказательны.

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