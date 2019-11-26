Москва, 26 ноября 2019, 18:29 — REGNUM Чтобы превратиться в по-настоящему крупного политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно лет десять, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предстоящий Нормандский саммит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Звонок состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский хотел обсудить с Путиным предстоящую встречу в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.
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