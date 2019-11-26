Варшава, , 18:30 — REGNUM 26 ноября в Варшаве проходит встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с будущим председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Политики обсуждают вопросы, связанные с запланированным на середину декабря саммитом глав государств и правительств стран Европейского союза. Темами предстоящего саммита должны быть климат и новый многолетний бюджет Евросоюза.

Чарльз Мишель подчеркнул в интервью новостному агентству перед встречей с главой правительства, что «премьер-министр Матеуш Моравецкий играет значительную роль на европейской политической сцене. Встреча с ним даст мне отличную возможность углубить наши отношения».

Еще одним пунктом визита Шарля Мишеля в Варшаве будет участие вместе с польским главой правительства в церемонии зажжения вечного огня у Памятника героям гетто. Политики также возложат цветы к памятнику Варшавскому восстанию.