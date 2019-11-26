Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проехал по участку новой платной трассы М-11, соединившей Москву и Петербург, и оценил качество маршрута как соответствующего высоким стандартам. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба губернатора.

Напомним, официальное отрытые завершенной строительством трассы состоится завтра, 27 ноября. Торжественное мероприятие открытия последнего участка — от Тосно до Петербурга — посетит президент РФ Владимир Путин.

Во вторник по новой дороге прошел автопробег, в котором приняли участие десять отечественных автомобилей и автобус. В составе этой колонны двигались глава Ленобласти Александр Дрозденко, помощник президента России Игорь Левитин и глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Сегодня все убедились, что магистраль соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, которые предъявляются автомобильным дорогам. Скоростная дорога связывает два крупнейших мегаполиса нашей страны и мы приглашаем всех, кто будет ей пользоваться, в гости в Ленинградскую область», — сказал Александр Дрозденко.

Также Дрозденко отметил, что маршрут по Ленобласти по трассе М-11 занимает не более 50 минут, при скорости 110 км/ч.

М-11 Москва — самый масштабный федеральный инвестиционный дорожный проект в истории современной России. Трасса проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги — 669 километров. Проезд по М-11 платный, бесплатной альтернативой является дорога М-10 «Россия».

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