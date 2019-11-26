Копенгаген, , 18:14 — REGNUM Представитель Датской народной партии по внешнеполитическим вопросам Сёрен Эсперсен и представитель Социал-демократической партии по вопросам обороны Бьярне Лаустсен раскритиковали заявление посла США в Дании Карлы Сандс о том, что стране следует закупить больше боевых самолетов.

Оба политика согласились с тем, что посол может не напрямую призывать к увеличению военного бюджета — так же, как и президент США Дональд Трамп, — но Сандс не должна указывать, на что именно должны быть потрачены средства. Это, по словам Эсперсена, «неприемлемо».

«Я не знал, что она стала «самолётным дилером». Я думаю, что она всё же дипломат. Не в первый раз у нас сидит посол, который указывает нам самолёты какой марки мы должны покупать. Она бы не стала давать нам советы «увеличить обороноспособность Дании» в том случае, если бы вместо американских F-35 выбрали самолеты Eurofighter Typhoon», — заявил Эсперсен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

23 ноября посол США в Дании Карла Сандс заявила, что датчанам следует потратить больше денег на организацию своей обороны и закупить большее количество истребителей F-35 у американской компании Lokcheed Martin.