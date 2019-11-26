Москва, 26 ноября 2019, 17:56 — REGNUM Нормандский саммит для президента Украины Владимира Зеленского — это очередной повод сфотографироваться с правильными людьми и потом сказать, что во всём виноваты русские, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
И в этом, как полагает Делягин, его поддержат и Франция, и Германия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен заявила, что вопрос о продлении антироссийских санкций главы стран ЕС обсудят после проведения «нормандского саммита».
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