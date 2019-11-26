Москва, , 17:56 — REGNUM Нормандский саммит для президента Украины Владимира Зеленского — это очередной повод сфотографироваться с правильными людьми и потом сказать, что во всём виноваты русские, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В чём отличие Порошенко от Зеленского? Порошенко был президентом модерна. Это был человек, который что-то пытался сделать. Он действовал в реальности. Зеленский мыслит и действует в картинке, — сказал Делягин. — И он едет на Нормандский саммит не для того, чтобы выкопать ров, и не для того, чтобы проложить мосты. Он едет для того, чтобы сфотографироваться с правильными людьми и показать всей Украине. Чтобы повысить своё реноме перед медиа. Он едет сфотографироваться и потом сказать, что во всём виноваты русские».

И в этом, как полагает Делягин, его поддержат и Франция, и Германия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен заявила, что вопрос о продлении антироссийских санкций главы стран ЕС обсудят после проведения «нормандского саммита».

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС обсудят санкции против РФ после «нормандского саммита»