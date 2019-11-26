26 ноября 2019 | Время чтения 16 мин

Андрей Юрьев, , 18:53 — REGNUM Незнание закона не освобождает от ответственности — это про закон для нас, для граждан. А вот для самих носителей этой апофегмы (краткое и меткое наставительное изречение, нравоучительная сентенция, синоним максимы или афоризма — прим. ИА REGNUM) незнание закона не только не влечет никакой ответственности, но не мешает и перемещению в более теплые и мягкие кресла. Президент может «пачками менять генералов» в ручном режиме, но на «систему» в целом это почти не влияет. Управляющие воздействия тонут в среднем звене, что и позволяет обитателям глубин продолжать неизменное размеренное существование, какие бы волнения не случались на поверхности водоема.

Определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на постановление №18810177160726686047 по делу об административном правонарушении от 15 января 2019 года. Стр. 1 из 2

Вот и легендарный майор Ч., герой одной из публикаций полицейского сериала, получил вожделенную приставку «врио» и готовится стать начальником ликвидированного столичного ЦАФАП, именуемого ныне четвертым отделом столичного УГИБДД. Напомним, легендарный майор изобрел доселе невиданное «определение об отказе в принятии жалобы к рассмотрению», не имеющее юридических аналогов, причем вынес одно «определение об отказе» в отношении сразу то ли двух, то ли трех постановлений о привлечении инвалида к административной ответственности, что является признаком вопиющей некомпетентности.

Своим изобретением майор пытался обойти решение суда, возвратившего на новое рассмотрение в УГИБДД дело в отношении инвалида. Экспертное сообщество так и не определилось в отношении к изобретательству майора Ч., то ли им смеяться, то ли плакать. А вот вердикт суда был однозначным. Повторный опус майора Ч. ожидаемо отменен как нарушающий фундаментальное право граждан на защиту, равно как отменено судом и незаконное постановление в отношении инвалида.

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Преступление и наказание

Однако бывший ЦАФАП тем временем не сидел без дела, он направил акт о принудительном взыскании штрафа в МОСП по ВАШ, который и произвел взыскание из пенсии инвалида по не вступившему в силу постановлению. До сих пор незаконно взысканные средства столичным УГИБДД инвалиду не возвращены, несмотря на вступившее в силу решение суда.

Между тем Московский городской суд усмотрел в действиях УГИБДД нарушение права на судопроизводство в разумный срок и частично удовлетворил иск инвалида о компенсации за нарушение этого права. Компенсация, правда, взыскивается из федерального бюджета в лице Министерства финансов РФ, в то время как незаконный штраф поступил в столичный бюджет.

Материальный итог произвольного нарушения Кодекса майором Ч. таков. Порадев пополнению московского бюджета за счет средств инвалида, которые всё равно придется вернуть, майор причинил федеральному бюджету, за счет которого содержится и сам майор Ч., ущерб в семикратном размере. Вот такая забота легендарного майора о прибавке к пенсии инвалида, права которого майор Ч. нарушил.

Неблагодарный инвалид, однако, подавал жалобу на легендарного майора начальнику УГИБДД, который так и не удосужился ее прочитать. Ответ на жалобу писан самим майором Ч., хоть и подписан другим майором, в нем майор дает гневную отповедь очередному жалобщику, посягнувшему на устои застойных глубин.

Последней каплей стал очередной демонстративный вызов решению суда. Бросил его, правда, не сам майор Ч., а его подчиненный майор Б., который в другом точно таком же деле дословно, словно под копирку переписал «определение об отказе в принятии жалобы к рассмотрению» своего начальника, несмотря на то, что этот опус уже был признан судом незаконным. Решением суда клонированный опус майора Б., равно как и незаконное постановление, отменены в том же безусловном порядке.

Посему в обращении в администрацию президента, который в силу Конституции осуществляет защиту прав граждан, инвалид указал на систематические нарушения этих прав в столичном УГИБДД, приложив жалобу начальнику УГИБДД, ответ на нее и вышеназванную публикацию ИА REGNUM. По совершенно случайному совпадению через три месяца начальник столичного УГИБДД был скоропостижно уволен по его собственному желанию.

Но генералы приходят и уходят, а майоры остаются. И вот легендарный майор Ч. получил вожделенную приставку «врио» и готовится стать начальником четвертого отдела осиротевшего столичного УГИБДД. В подчинении майора и до этого были такие же майоры и даже подполковники, не менее достойные люди, но теперь подполковников в подчинении майора станет еще больше.

Чем же отличился майор Ч. на общем фоне сидящих на теплых местах, кроме известной фамилии? Не верится, чтобы он был родственником главы всероссийской ГИБДД, скорее, просто однофамилец. Но неужели одного этого достаточно для сомнительного карьерного взлета?

В любом случае, подобное однофамильное «соседство» не будет приятным для начальника российской ГИБДД. Если бы майор Ч. прославлял известную фамилию, работая по специальности где-нибудь на северах или в других сложных условиях, честь ему и хвала. А вот его подозрительно успешная карьера в теплом московском кресле, да еще при вопиющей некомпетентности, вызывает и будет вызывать все больше вопросов.

Облик бывшего ЦАФАП под руководством майора Ч. предугадать несложно. Заменивший бывшего начальника УГИБДД его заместитель прилюдно требует от четвертого отдела уважать и соблюдать права граждан, но традиции, видимо, сильнее. Более того, усиленный майорами 4-й отдел бросил вызов самому президенту, но обо всем по порядку.

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Вызов президенту

На заседании Госсовета 26 июня 2019 года президент заявил о недопустимости скрытной установки камер фотофиксации с целью «подведения водителя под штраф». Целью автоматической фотофиксации является безопасность дорожного движения, а не увеличение сбора штрафов, поэтому камеры должны устанавливаться открыто в опасных местах, о чем водителей необходимо информировать установкой дорожных знаков.

Казалось бы, чего вдруг президент озаботился этой проблемой, тем более что на Госсовете обсуждались и другие вопросы, в том числе строительство дорог, однако президент записал видеообращение именно против «штрафной экономики», и оно было показано всеми центральными телеканалами. Ответ очевиден. Штрафная вакханалия, развернувшаяся после передачи штрафов в регионы, стала угрожать рейтингу президента. Обычному гражданину недосуг разбираться в тонкостях межбюджетных отношений, он рассуждает просто: «Виноват президент, раз не может навести в стране порядок».

По итогам Госсовета дано поручение, которым предусмотрено в том числе неприменение штрафных санкций в случае, если зона действия камеры не обозначена дорожным знаком. Собственно, специальных поручений президента на этот счет не требуется, поскольку Правилами дорожного движения предусмотрен знак 8.23 «Фотовидеофиксация», имеется постановление правительства на этот счет. Однако жадные штрафователи не желают соблюдать закон и заниматься безопасностью, поэтому приходится «тушить пожар» в ручном режиме.

Как бы то ни было, позиция президента публично изложена, поручения даны. Можно по-разному относиться лично к президенту, но в данном случае он выполняет свою конституционную обязанность по защите прав граждан, и противодействия, казалось бы, не должно быть. Тем более со стороны чиновных в погонах, для которых президент является прямым начальником.

Но не тут-то было. Первым в заочную полемику с Верховным главнокомандующим вступил легендарный майор Ч., указав в очередном «заочном» решении по жалобе гражданина на незаконное постановление, что «отсутствие знака 8.23 не отменяет ответственности водителя за нарушение ПДД».

Вообще-то отменяет. В любом виде права действует непреложное правило, по которому доказательства, полученные с нарушением закона, доказательствами служить не могут. Поэтому отсутствие знака 8.23, предусмотренного Правилами, означает, что автофиксация произведена с нарушением закона и доказательством нарушения ПДД служить не может.

Об этом еще раз и напомнил в публичном заявлении и поручении президент, что компетентному правоприменителю и так должно быть известно. Как должно быть известно и то, что должностное лицо, намеренное привлечь гражданина к ответственности от имени государства, само должно действовать безупречно, не нанося ущерб российской государственности.

Но у штрафователей совсем другая логика. Гражданин, а тем более имеющий средства гражданин за рулем, всегда виноват, что и нужно доказать любой ценой, например, заманив водителя в «ловушку». Даже если он не нарушил сегодня, всё равно он где-нибудь когда-нибудь нарушил, поэтому его всё равно нужно оштрафовать. Хотя бы для острастки, хуже от этого не будет.

Беда в том, что очередной «антипрезидентский» опус майора Ч. тиражируется его подчиненными в таких же незаконных «заочных» решениях, которые потом отменяются судом. Пачка отменных решений подчиненных майора растет, наконец, «попался» и сам майор Ч.

Отменив его решение, суд направил дело на новое рассмотрение начальнику УГИБДД, то есть непосредственному начальнику майора, что логично, учитывая новый «врио"-статус майора Ч. Действительно, начальнику УГИБДД было бы полезно пересматривать хотя бы два-три дела в квартал, возвращенных судом, чтобы иметь представление о реальном состоянии дел в подведомственном подразделении, не ограничиваясь прилюдными призывами.

Но этого не случилось. Отмененное решение своего начальника пересматривал его подчиненный, вышеупомянутый майор Б., имеющий титул «старший инспектор по особым поручениям». Какие могут быть «особые поручения» в бывшем ЦАФАП, неизвестно, но, видимо, архиважные, поскольку даже поручение президента для них не имеет никакого значения.

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Где логика?

Дело пересматривалось типичное, связано с неправильной фотофиксацией «движения по обочине». После пересечения МКАД с Рублевским шоссе в сторону Строгино на Г-опоре установлены две камеры, причем одна установлена навстречу транспортному потоку и хорошо видна, вторая установлена «в спину», скрытно за информационным щитом, ее водители не видят. Типичное неэтичное поведение штрафователей, но отвлечемся от нравственных оценок и незаконной установки камеры «в спину», отметив наиболее очевидные нарушения закона.

На этом участке должны стоять два знака «Фотовидеофиксация», один на границе зоны действия первой камеры, направленной навстречу потоку, второй за Г-опорой на границе зоны действия второй камеры, направленной «в спину». Однако ни одного такого знака не установлено.

На это «особый майор» наизусть произносит известную цитату, мол, «отсутствие знака не избавляет водителя от ответственности», далее по тексту. А вам про Госсовет, публичное заявление и поручение президента известно? Да, что-то об этом слышали. Так вы с президентом согласны или у вас свое особое мнение?

Согласны, что установка камер должна служить повышению безопасности, а не сбора штрафов? Ну да, наверное. А отсутствие дорожного знака, информирующего водителя об установке камеры на опасном участке, способствует повышению безопасности? Или «подводит водителя под штраф«?

Нет такого закона, который требует обязательной установки этого знака, уклоняется от ответа майор Б. Как же нет «закона», есть Правила дорожного движения, пункт 8.23 приложения, плюс ГОСТы, которыми определено, где и как устанавливать дорожные знаки. Или вы считаете, что знаки можно устанавливать произвольно, по собственному усмотрению? Например, знак «Опасный поворот»: хочу — поставлю, не хочу — не поставлю?

Это не знак, а табличка, рассуждает майор Б. А где в Правилах сказано, что табличка — не обязательный и не дорожный знак? Вам уже персонально президент указал, что знак «Фотовидеофиксация» должен стоять, а если его нет, штраф не применяется. С этого момента воинственный настрой старшего инспектора начал спадать.

Далее свидетель-пассажир подтверждает майору Б., что водителю поступил вызов на мобильный телефон, в связи с чем водитель в соответствии с Правилами выехал на обочину, ответил на звонок, подключил гарнитуру, после чего продолжил движение. В дело представлена распечатка вызовов на телефон водителя, входящий вызов принят за 8 секунд до фотофиксации выезда на обочину, что также подтверждает показания свидетеля.

Следующий аргумент — общеизвестный факт, установленный проверкой Генпрокуратуры, что камеры автофиксации не позволяют отличить остановку на обочине, которая Правилами разрешена, от запрещенного «движения по обочине». При наличии знака «Фотовидеофиксация» водитель остановился бы дальше, вне зоны действия камеры, однако вследствие скрытной установки камеры «в спину» водитель попал в «ловушку».

Наконец, еще один аргумент — несоответствие фотоматериала постановления требованиям к автоматической фотовидеофиксации, установленным ГОСТ Р 57 144−2016. Согласно пункту 6.5.1 этого ГОСТ событие «движение по обочине» должно оформляться фотоматериалом, содержащим не менее двух последовательных фотоизображений момента совершения административного правонарушения с интервалом не менее 0,1 секунды, и кроме того, содержать значения измеренной скорости движения транспортного средства. Однако постановление, как и все подобные постановления, этим требованиям не соответствует, что не позволяет установить, остановилось транспортное средство или находилось в движении.

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Клонированная некомпетентность

Предъявите ГОСТ, на который ссылаетесь, потребовал майор Б., что вызвало удивление. То есть должностное лицо, выносящее постановления по автофотофиксации административных правонарушений, не только не знакомо с содержанием, но даже не знает о существовании ГОСТ, который должен быть у него «настольной книгой»?

У нас ГОСТы не обязательны к исполнению, вынес новое суждение заволновавшийся майор. То есть государственный стандарт для государственного служащего «не обязателен к исполнению», и вы действительно считаете, что можете произвольно, по собственному усмотрению облагать граждан штрафами?

Напомним, в связи с потоком жалоб на ошибки автофиксации в сентябре 2016 года в Москве случилось частичное отключение 119 камер, о чем сообщалось в том числе в одной из публикаций сериала со ссылкой на отчеты Счетной палаты и Генпрокуратуры о массовых нарушениях прав автовладельцев. В ряду общеизвестных ошибок фотофиксации типа движения тени транспортного средства по обочине прокуратурой установлен в том числе и незаконный штраф за остановку на обочине в зоне действия камеры, причем по требованию инспектора ГИБДД.

Бездушный робот не может отличить остановку от движения по обочине, поэтому сотрудники ГИБДД должны проверить законность постановлений перед отправкой «писем счастья», чего они не делают. Тогда они сослались на непосильное количество автоматических постановлений, которые не успевают проверить, в связи с чем и возник вопрос о бесполезности ЦАФАП. Другим решением могло быть не направлять «писем счастья» без надлежащей проверки и при малейшем сомнении в их законности, что существенно сократило бы поток жалоб, однако интересы штрафной экономики взяли верх.

Принятые в октябре 2016 года ГОСТы как раз предназначены для исключения ошибок автофотофиксации, однако с тех пор мало что изменилось. Производители камер отрапортовали об «исправлении ошибок», что радостно принято на веру, и штрафная вакханалия продолжилась. Однако за истекшие три года ГИБДД так и не удосужилась внести в правительство предложения по приведению формы постановления в соответствие с требованиями ГОСТ, что немудрено, поскольку даже те, кому положено по должности, ничего не знают о существовании государственного стандарта.

Старший инспектор ликвидированного ныне ЦАФАП всего лишь «что-то слышал» о бушевавшей по их вине буре в 2016 году, поскольку для обитателей глубин всё свелось к смене вывески. Дальнейшие усилия майора Б. обосновать соответствие постановления ГОСТу, которого майор никогда не видел, равно как и незнание алгоритмов и возможных ошибок в работе камер вновь явили вопиющую некомпетентность майората 4-го отдела с признаками несоответствия занимаемой должности.

Вспомнились стандартные формулировки отдельных судей, мол, «нет оснований не доверять должностному лицу ГИБДД». Увы, граждане судьи, нет оснований доверять таким должностным лицам, если даже в столичном ГИБДД такая ситуация. Отмена их решений в столичных судах тому подтверждение.

* * *

Пятый туз в рукаве

Наконец, майор Б. решил сменить неудобную тему. А долго ли вы простояли на обочине? Специально не засекали, может, секунд тридцать, не больше минуты. А куда потом поехали? Туда-то. Да, могли, похоже на правду, огорчился майор Б. А почему вас это интересует? Майор достал кем-то переданный листок, есть, мол, сведения, что вас засекла через четыре минуты камера на повороте с МКАД на Новорижское шоссе.

Если до поворота полтора километра, а до камеры два, то при скорости 60 это расстояние преодолевается за две минуты, а при разрешенных 100 — около полутора минут. Поэтому четыре минуты с учетом остановки вполне может быть. Вроде бы все доказательства в пользу гражданина, но тут срабатывает заложенная в майорат программа.

Я принимаю решение, торжественно оглашает майор Б., жалобу на постановление отклонить. Можете обосновать? Я так считаю. Я хорошо знаю этот участок, вы не могли доехать за четыре минуты. Так доехали же. Значит, вы не останавливались. А расчет можете представить? Можете поделить расстояние на скорость? Я представлю расчет в своем решении, его вы получите по почте.

Что-то подобное здесь уже приходилось слышать на тему «закон здесь я». Разумеется, в решении майора Б. не оказалось никакого расчета. Натянуто расстояние до 2 км 900 м, что только подтверждает время остановки в пределах минуты, и всё тот же произвольный антитезис, мол, не могли доехать за четыре минуты, и всё. Водитель всё равно виноват, он же где-то ехал по обочине, а потому пусть платит штраф.

По логике майора, доказывать нарушение вообще не нужно. Достаточно засечь время прохождения транспортным средством участка МКАД, после чего майор решит, двигалось оно по обочине или нет. То, что подобный стиль доказывания подобен гаданию на кофейной гуще и в нормальной юридической практике недопустим, майору, видимо, невдомек, что усугубляет впечатление о его некомпетентности.

Где-то за спиной подчиненного майора угадывается силуэт легендарного майора Ч. с его лютым изобретательством, который по служебной надобности подставил подчиненного. Публикация будет направлена однофамильцу майора Ч., возможно, тогда хоть что-нибудь начнет меняться.

А пока в порядке бонуса — клонированный опус майора Б., дословно повторяющий признанный судом незаконным аналогичный опус майора Ч.

Определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на постановление №18810177160726686047 по делу об административном правонарушении от 15 января 2019 года. Стр. 1 из 2