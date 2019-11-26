Копенгаген, , 18:29 — REGNUM Министр финансов Дании Николай Ваммен заявил на совместном заседании в Фолькетинге о том, что правительство совместно с партиями «красного блока» и «Альтернативой» пытается найти способы экономии на консультантах. Сэкономленные средства должны пойти на поддержание государства всеобщего благоденствия.

Представители социал-демократической партии во время предвыборной кампании 2019 года представили план экономического развития страны до 2025 года, согласно которому властям нужно будет урезать расходы на консультантах на 150 миллионов долларов. Это предложение, однако, не было включено в правительственный проект государственного бюджета.

«Мы работаем целенаправленно на то, чтобы сэкономить на услугах консультантах. Помимо этого, мы в целом планируем оценить, можем ли вообще на них экономить?», — заявил глава финансового ведомства Дании. В настоящее время государство, муниципалитеты и регионы тратят на услуги консультантов 1,6 млрд долларов в год. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Совместное заседание в Фолькетинге было созвано по просьбе представителя партии «Венстре» по финансовым вопросам Троельс Лунд Поульсен. «Мы не испытываем проблем с тем, чтобы начать экономить на услугах консультантов, мы просто хотим знать, думает ли правительство что-либо предпринимать для того, чтобы найти эти 150 млн долларов. Сегодня мы узнали, что все это блеф», — заявила политик.