Москва, 26 ноября 2019, 17:54 — REGNUM Лучшее, что мог бы сделать политический истеблишмент Украины, так это выполнить Минские соглашения, так тогда у России не осталось бы возможностей для манёвра, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной ситуацией уровень отношений с Россией и предположил, что диалог с Москвой будет начат на предстоящей встрече «нормандской четвёрки».