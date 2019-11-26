Москва, , 17:54 — REGNUM Лучшее, что мог бы сделать политический истеблишмент Украины, так это выполнить Минские соглашения, так тогда у России не осталось бы возможностей для манёвра, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На самом деле для Российской Федерации санкции — очень большое благо, — сказал Шахназаров. — У нас, как известно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот оно грянуло, и огромная часть наших производителей молит бога о том, чтобы никакие санкции не были сняты. А для политического истеблишмента Украины лучше всего было бы полностью исполнить Минские соглашения. Это лучшее, что они могли бы они сделать! Потому что в этом случае у Российской Федерации действительно не осталось бы никаких возможностей для какого-либо манёвра».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной ситуацией уровень отношений с Россией и предположил, что диалог с Москвой будет начат на предстоящей встрече «нормандской четвёрки».