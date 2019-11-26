Ашхабад, , 17:52 — REGNUM В ходе совещания, посвященного стратегии социально-экономического развития столицы и регионов Туркмении, президенту Гурбангулы Бердымухамедову представили новый вариант скульптуры туркменского алабая, доработанный в соответствии с коррективами и замечаниями главы государства, пишет «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер одобрил предложенный эскиз и подчеркнул, что новая скульптурная композиция должна органично вписаться в архитектурный ансамбль Ашхабада.

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Бердымухамедов отметил необходимость ответственного и тщательно продуманного подхода к решению задач по развитию туркменской столицы, а также важность контроля за качеством и своевременным завершением строительства объектов.

Президент Туркмении дал мэру Ашхабада Шамухаммету Дурдылыеву указания по эффективному использованию техники, закупаемой для службы коммунального хозяйства, и акцентировал внимание на важности бесперебойного обеспечения населения столицы теплом, водой, электричеством и газом.

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