Минск, , 17:29 — REGNUM В ходе XVI заседания Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов государственного управления Белоруссии с Калининградской областью в Минске обсуждался вопрос направления белорусских грузов в Калининград, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Безусловным преимуществом Калининградской области является развитая логистика и транспортная инфраструктура. В регионе находится единственный в России незамерзающий порт на Балтике. Мы выражаем готовность обеспечить перегрузку белорусских грузов через калининградский порт и совместно с белорусской стороной проработать этот вопрос», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство белорусских экспортных грузов уходит на литовский порт Клайпеды, который во многом живёт именно за счёт белорусского транзита. Соседняя с Литвой Латвия также пытается переориентировать этот транзит на свои порты, однако пока безуспешно. Литва остаётся главными воротами для белорусских грузов даже на фоне противостояния официальных Минска и Вильнюса в вопросе Белорусской АЭС.