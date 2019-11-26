Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп доверил своему зятю Джареду Кушнеру осуществление контроля за постройкой стены на границе с Мексикой, сообщает 26 ноября газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Стена Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание утверждает, что на такое решение Трампа вынудило «отсутствие прогресса» в строительстве пограничной стены.

По данным Washington Post, Кушнер раз в две недели собирает в Белом доме причастных чиновников, проверяет их отчеты о ходе строительства и распределении расходов. Кушнер на этих совещаниях выступает с указаниями, которые позиционирует как наставления президента.

В частности, Кушнер требует, чтобы к декабрю 2020 года был полностью готов участок заграждений протяжённостью 450 миль (около 724 километров).

Как сообщало ИА REGNUM, создание стены на границе США и Мексики для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из знаковых предвыборных обещаний Трампа. Позднее он неоднократно заявлял, что намерен осуществить этот проект к следующим выборам президента США.

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