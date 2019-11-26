Москва, , 17:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский оказался заложником собственной риторики, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У меня складывается впечатление, что Зеленскому не позавидуешь, — сказал Кот. — Двойственность ситуации — с одной стороны, ты обращаешься к одной аудитории, а потом разговариваешь с другой — играет с ним злую шутку. Зеленский оказывается заложником собственной риторики. Ему приходится что-то говорить, и ему кажется, что его слушают. У Зеленского в стране ситуация аховая. Военными процессами и радикалами он не управляет, а рейтинг и экономика продолжают падать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к «нормандскому» саммиту по урегулированию в Донбассе, что Украина «дожала» ситуацию с проведением саммита, и отметил важность разблокирования возможности поговорить «о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности».

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