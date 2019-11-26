Москва, 26 ноября 2019, 17:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский оказался заложником собственной риторики, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к «нормандскому» саммиту по урегулированию в Донбассе, что Украина «дожала» ситуацию с проведением саммита, и отметил важность разблокирования возможности поговорить «о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности».
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