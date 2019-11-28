Анкара, , 01:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал защитить христиан на северо-востоке Сирии. Почему эти слова могут обернуться для турецкого лидера массой неудобств, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Всё дело в том, что произнес эти слова Эрдоган в ходе пресс-конференции в Вашингтоне при недавнем визите в США. А сами США очевидным образом берут сейчас религиозную тему как перспективный инструмент и навязывания собственных представлений о должном, и, если кто не согласен, мироустроительной войны в целом. При этом христианство становится одним из главнейших направлений деятельности американских борцов за свободу религий.

Отсюда становится понятна попытка Эрдогана спрятать проблемы христиан, перемешав их в своем ответе со всеми прочими конфессиями. Перечисление христианских меньшинств в его исполнении выглядело как «арамеи, католики, халдеи, езиды», ну только огнепоклонников и пастафарианцев не хватало. И это понятно, почему. Именно католическая общественность с самого начала военной операции «Источник мира» подвергает Анкару жесткой критике за преследование как католиков, так и прочих христиан на северо-востоке Сирии. С учетом вышесказанного «христианский вопрос» для Анкары может обернуться неожиданной стороной, ведь и тема геноцида армян в 1915 году может быть рассмотрена в том же ракурсе.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Турцию сегодня заставляют защитить христиан в Сирии, а завтра — везде».