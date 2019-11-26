Киев, , 16:58 — REGNUM На Украине сегодня, 26 ноября, торжественно отмечают 4 года без прямых закупок газа у России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О важной дате вспоминает компания — оператор ГТС «Укртрансгаз» и глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. В последний раз какие-то объёмы газа из России в ГТС Украины заходили 26 ноября 2015 года.

Коболев, в частности, считает, что рыночные механизмы лишили Украину газовой и политической зависимости от России.

«В 2013 году наша зависимость от России по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ», — заявил менеджер украинской госкомпании.

Коболев также отметил, что реверс — это «промежуточный результат» и «действенный рыночный механизм», но Украина может ещё больше за счёт газа собственной добычи.

ИА REGNUM напоминает, что Коболев в октябре заявил, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей. Он уточнил, что прямые поставки газа будут возможны после внедрения в законодательство Украины ряда европейских норм.

В середине ноября выяснилось, что украинская сторона готова «конструктивно» рассмотреть конкретное предложение от России относительно возобновления прямых поставок газа.

Многие эксперты утверждают, что без транзита российского газа Украина технически не сможет получать газ из ЕС по так называемой «реверсной схеме».