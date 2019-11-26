Симферополь, 26 ноября 2019, 17:00 — REGNUM В Крыму успешно прошли компьютерное тестирование 84 из 117 претендентов на пост министров в правительстве республики. Об этом 26 ноября сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, по итогу всех оценочных процедур составлен рейтинг участников проекта по каждой целевой должности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РК решили отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности министров в правительстве республики.
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