Симферополь, , 17:00 — REGNUM В Крыму успешно прошли компьютерное тестирование 84 из 117 претендентов на пост министров в правительстве республики. Об этом 26 ноября сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

В Совете министров РК обсудили результаты компьютерного тестирования и оценки эссе участников кадрового проекта «Твое правительство» Rk.gov.ru

«Больше половины кандидатов показали высокие результаты тестирования и ответили правильно более чем на 70% вопросов. Наивысшие 100 баллов, однако, набрали лишь трое претендентов», — отметил Гоцанюк.

По его словам, по итогу всех оценочных процедур составлен рейтинг участников проекта по каждой целевой должности.

«Отмечу, что среди тех, кто не прошёл в следующий этап проекта, есть кандидаты, которые по своим знаниям, качеству предоставленных эссе и видеопрезентаций, могли бы войти в кадровый резерв правительства Крыма», — заключил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РК решили отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности министров в правительстве республики.

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