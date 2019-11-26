Москва, , 16:50 — REGNUM Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном был посвящен энергетическим вопросам, сообщил 26 ноября президент России Владимир Путин на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером и министром энергетики РФ Александром Новаком.

Стенограмма встречи опубликована 26 ноября на официальном сайте Кремля.

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — сказал Путин министру энергетики и главе Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе российского государства. Офис украинского президента позднее заявил, что Зеленский потребовал вернуть «оборудование», изъятое с украинских военных кораблей, задержанных в 2018 году за нарушение государственной границы России.

Командующий ВМС Украины заявил, что на отданных российской стороной украинских кораблях отсутствуют унитазы.

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