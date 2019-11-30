Иерусалим, , 18:14 — REGNUM Когда Израиль в 1967 году отвоевал у Иордании Иудею, Самарию и Восточный Иерусалим, многие государства сочли это оккупацией. О том, почему отвоевать в ходе оборонительной войны землю, когда-то принадлежавшую тебе, оккупацией не считается, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Дональд Трамп у Стены Плача

С точки зрения Израиля вопрос не так сложен, как его пытаются представить. В 1947 году, согласно резолюции ООН от 29.11, владение Великобритании, называемое подмандатной территорией Палестина, разделялось между еврейским и арабским государствами. По факту (с точки зрения Израиля) арабское государство от своих прав решительно отказалось, а вместо него предпочло поучаствовать в агрессии арабских государств против Израиля в 1948 году.

В Израиле это событие называют Войной за независимость, а после нее территория Иудеи и Самарии остались в руках Иордании. Далее, напав в 1967-м на Израиль, Иордания поставила на кон свои приобретения 1948-го и проиграла их. Кто-то пытается доказывать, что Израиль должен отдать эти земли палестинцам, но основание для такого утверждения шатко, ведь в разные времена территории эти были турецкими, британскими и иорданскими, но не арабскими.

Теперь же США сделали решительный шаг к признанию если не принадлежности этих земель Израилю, то хотя бы к признанию законности израильского присутствия на них. 19 ноября глава Госдепа Майк Помпео объявил, что Вашингтон не рассматривает более израильские поселения в Иудее и Самарии как не соответствующие международному праву. Впрочем, после признания Иерусалима столицей Израиля и израильского суверенитета над Голанскими высотами, к этому всё и шло.

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