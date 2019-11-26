Москва, , 16:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил мурманскому губернатору о том, что вопрос с возросшими расходами региона на закупку мазута должен быть решен системно, пишет ТАСС.

«Мы действительно оказали помощь очередную и довольно значительную. Но это не отменяет того, о чем мы с вами договаривались, как с новым высшим должностным лицом. Надо всё-таки работать над системным решением этой проблемы», — сказал Медведев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году Мурманская область получила на закупку мазута уже более 5 млрд рублей. Региональное правительство поставило перед собой задачу — в течение пяти лет радикально количество мазута сократить. Подготовлена «дорожная карта», ее представили в Минэнерго России. Документ может быть утвержден до конца года.