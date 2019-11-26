Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM В гордуму Екатеринбурга поступил проект, предполагающий создание Академического административного района города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Документ внёс глава города Александр Высокинский.

В проекте прописано, что в новый район войдут не только микрорайон Академический, но и Краснолесье вместе с Широкой речкой. Сейчас одна часть Академического размещена на территории Ленинского района, другая — в Верх-Исетском.

«Cложилось новое ядро в расселении города Екатеринбурга», — считают в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, к созданию района стали готовится в апреле 2019 года. Ожидается, что оформление административной единицы завершится к 300-летию Екатеринбурга.

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