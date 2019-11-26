Киев, , 16:40 — REGNUM Украина выражает «предметную заинтересованность» присоединиться к региональному объединению «Инициативы трех морей», заявил на брифинге в Эстонии сегодня, 26 ноября, президент страны Владимир Зеленский.

Этот вопрос, отметил Зеленский, подробно обсуждался в ходе переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский отметил, что Украина и Эстония — это «важные игроки Балто-Черноморского региона», и соответственно, страны заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив в экономике, инфраструктуре, а также окружающей среде.

«Инициатива трёх морей» — это созданное в 2016 году объединение двенадцати государств ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе, которые имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Саммит организации в 2017 году, проходивший в Польше, посетил президент США Дональд Трамп.