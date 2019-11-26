Симферополь, 26 ноября 2019, 16:37 — REGNUM Власти Крыма решили отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности министров в правительстве республики. Об этом 26 ноября сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, принято решение отказаться от дебатов и перейти к стадии собеседования с главой Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов уверял общественность в том, что теледебаты станут важным этапом отбора новых министров для работы в правительстве Крыма.
Об этом: Будущие крымские министры сразятся за должность на теледебатах