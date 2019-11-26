Симферополь, , 16:37 — REGNUM Власти Крыма решили отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности министров в правительстве республики. Об этом 26 ноября сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Одна из причин в том, что ряд кандидатов, которые подали анкеты на конкурс, не приняли участие в этапе тестирования. Ещё одной из причин стала неравномерная подача заявок, а также непонимание некоторыми участниками конкурса тех профильных направлений, которыми должно заниматься выбранное ими министерство», — отметил Гоцанюк.

По его словам, принято решение отказаться от дебатов и перейти к стадии собеседования с главой Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов уверял общественность в том, что теледебаты станут важным этапом отбора новых министров для работы в правительстве Крыма.

Об этом: Будущие крымские министры сразятся за должность на теледебатах