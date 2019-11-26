Мазари-Шариф, Афганистан, , 16:37 — REGNUM 25 ноября официальные представители 209-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганских провинций Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) и Джаузджан (столица провинции — г. Шибарган) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов провинций Балх и Джаузджан.

По словам официальных представителей 209-го корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.