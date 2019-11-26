Кабул, , 16:34 — REGNUM 25 ноября министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Идрис Заман и посол Республики Индия в Кабуле Винай Кумар подписали соглашение об экстрадиции между странами.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, необходимые документы уже были одобрены и ратифицированы соответствующими органами обоих правительств.

В соответствии с этим соглашением обе страны смогут передать лицо, обвиняемое или осужденное за совершение преступления, правоохранительным органам другой страны. Реализация этого процесса требует официальных договоренностей двух сторон.

Посольство Индии в Афганистане заявило на своей официальной странице в социальной сети Twitter, что подписание соглашения об экстрадиции между Афганистаном и Индией является важным шагом для укрепления двусторонних отношений.

Подписание этого соглашения позволит обеспечить экстрадицию Индии террористов пакистанского происхождения, укрывающихся или действующих на территории Афганистана.