* талибов — запрещённая в России организация

Таринкот, Афганистан, , 16:32 — REGNUM 25 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории афганской провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Чарчено провинции Урузган.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также обнаружено и обезврежено восемь мин, установленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.