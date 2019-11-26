Киев, , 16:24 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении для народного депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины.

Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме этого, в прокуратуру направили проект представления в Верховную раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

Напомним, что в конце октября, когда украинская власть пыталась организовать очередной этап разведения сил в Донбассе, депутат партии Порошенко Федина и «волонтер», общественный деятель Мария Зверобой в ходе онлайн-трансляции «озвучивали угрозы убийства, адресованные президенту Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью».

Сама Федина уже прокомментировала информацию ГБР, заявив в социальных сетях о становлении «режима зеленского» (именно с маленькой буквы — ред.).

«Давление на силовые органы — законно, изнасилование — законно, участие в антимайданах — похвально, преследования и пренебрежение военными — законно, зачистка дел Майдана — законно, заказывать проституток в парламенте — похвально, зарплаты в конвертах — похвально, кнопкодавство — похвально, защита государства и собственное мнение — преступление!» — заявила она.

В ходе эфира в октябре депутат Порошенко заявила про Зеленского, находящего в этот момент в Донбассе, следующее:

«Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую… Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли».

Партия «Слуга народа» почти сразу же заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой расследовать высказывания.