Фарах, Афганистан, , 16:39 — REGNUM 25 ноября официальный представитель полиции афганской провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Пушт Род и Гулистан провинции Фарах.

По словам официального представителя полиции провинции Фарах, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были также уничтожены транспортное средство и несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.