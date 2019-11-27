Киев, , 08:07 — REGNUM Украинский премьер-министр Алексей Гончарук поздравил сограждан с принятием закона о рынке земли, назвав его «переходом от феодализма к реальным рыночным отношениям». Почему в действительности он мог бы поздравить их и с наступлением безудержного феодализма, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Сельское хозяйство на Украине

Феодализм — это очень просто, ведь опирается это политическое устройство именно на право собственности на землю, а новый закон, утвердивший возможность купли-продажи земли (и не только ее), можно счесть решительным шагом Украины в сторону мрачного Средневековья. А что прикажете делать стране, в которой разрушены логистика и промышленность, метящей в аграрные сверхдержавы? Только двигаться в светлое будущее, которое сейчас, пропихнув такой «вкусный» законопроект, готовят для нее выгодоприобретатели майдана.

По оценкам украинских экспертов, действительно крупных собственников к настоящему моменту в этом государстве остается около двух десятков, вот столько и будет в обозримом будущем на территории Украины «баронств», обеспечивающих владельцев всем, что нужно для безбедного существования. Включая, конечно, приписанных к этим землях крепостных, а также приписанные к этим землях недра и ресурсы, ведь земля — это не только территория.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинская земля: да здравствует феодализм!».