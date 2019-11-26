Кабул, , 16:26 — REGNUM 25 ноября ряд официальных лиц Исламской Республики Афганистан, работающих в судебных органах и министерстве юстиции Афганистана заявил, что необходимо повысить уровень безопасности для работников судебной системы, чтобы они могли осуществлять свои полномочия в сфере правосудия без страха за свою жизнь.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, афганские официальные лица сделали это заявление в ходе конференции в Кабуле, посвящённой вопросам, связанным со снижением уровня влияния угроз безопасности на функционирование судебной системы Афганистана.

Согласно данным, представленным Верховным судом Афганистана, за последние три года в стране было убито 138 работников судебной сферы, еще 66 были ранены.

В ходе конференции генеральный прокурор Афганистана заявил, что угрозы безопасности оказали значительное негативное влияние на способность государства обеспечивать правосудие на территории всей страны, и правительство должно предпринять шаги с целью изменения ситуации, обеспечения соблюдения прав человека и верховенства закона.