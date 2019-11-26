Кабул, , 16:33 — REGNUM 25 ноября бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай призвал правительство страны и Национальные силы безопасности и обороны сделать все возможное для защиты и обеспечения свободы слова и прав человека в Афганистане.

Хамид Карзай U.S. Army

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, бывший президент сделал это заявление в ходе своей пресс-конференции.

Хамид Карзай заявил, что в последнее время уровень угрозы жизни тех, кто поддерживает переговоры между Соединёнными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрос, и Вахид Мужда, афганский политолог, ранее убитый в Кабуле, является одной из последних жертв, пострадавшей за свои взгляды.

Бывший президент Афганистана отметил, что его позиция отличалась от взглядов убитого политолога, но он уважал их.

Хамид Карзай подчеркнул, что вся страна хочет мира, но он не должен быть достигнут в ущерб достижениям последних 18 лет, одним из которых является свобода слова.