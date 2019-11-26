Таллин, , 16:17 — REGNUM Очень сложной ситуацией назвал уровень отношений с Россией украинский президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами в Таллине 26 ноября.

Зеленский «С Россией у нас сложная очень ситуация».

Также украинский лидер заявил, что в ходе минувшего разговора с российским президентом Владимиром Путиным обсуждался контракт по газу.

Зеленский «Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы».

Зеленский отметил, что, по его оценке, диалог с Москвой будет начат на предстоящей встрече «нормандской четвёрки».

Стоит отметить, что все эти заявления украинский президент сделал на брифинге с эстонским коллегой Керсти Кальюлайд.

Напомним, 25 ноября Зеленский позвонил Путину: обсуждались темы контракта по транзиту российского газа через Украину и возврат «недостающего» с украинских кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

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