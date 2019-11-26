Париж, , 16:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон решил организовать обед в Елисейском дворце в Париже, куда он пригласил членов правительства, заинтересованных в вопросе пенсионной реформы, а также всех представителей большинства, сообщает Le Figaro.

Глава правительства Эдуард Филипп был приглашен в Елисейский дворец вместе с верховным комиссаром по пенсионной реформе Жан-Полем Делевоа, министром здравоохранения Аньез Бузин, министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром, а также главами политических партий и председателями Национальной ассамблеи и Сената.

Издание отмечает, что эта неформальная встреча должна способствовать «консолидации» и «политическому подтверждению» целей реформы.

«Мы бдительны, внимательны и сосредоточены. Мы не боимся. Президент полон решимости провести эту реформу. Он не бездействует, не окаменел: он находится в постоянном движении», — говорится в заявлении Елисейского дворца в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в окружении премьер-министра Франции рассказали, что всё правительство соберется 1 декабря для обсуждения пенсионной реформы.

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