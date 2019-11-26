Москва, , 16:08 — REGNUM Граждане РФ должны получить возможность защищать себя, убивая тех, кто на них нападает, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его мнению, в Уголовный кодекс РФ следует внести такие поправки, которые бы отменяли любые ограничения на пределы необходимой самообороны.

«Обороняйтесь — используйте любое средство для защиты, — рассказал Жириновский о сути предложенных им поправок. — И вы не должны ни за что отвечать. Если вы убьёте этого человека, то никакой ответственности вы не несёте. Он ворвался в ваш дом. И 98% случаев это грабители. Это люди, которые хотят совершить насилие, отомстить. Или убить проживающих в этой квартире. Мы должны дать гражданам возможность себя защитить. Иначе этот произвол будет продолжаться. Сегодня наша судейская система как говорит? Тебя ранили, и ты рань ножом, в тебя выстрелили, и ты можешь выстрелить. Но, может быть, первый выстрел этого хулигана, бандита, агрессора — и вы [после этого] погибаете. Поэтому нельзя ставить пределы. Граждане должны иметь возможность защищать себя, в том числе убивая агрессора. Все должны знать — если входишь в чужой дом, то получишь пулю в лоб».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении в скором времени внести в Госдуму законопроект о расширении пределов допустимой самообороны. Так, отмечает он, для защиты себя жертве не следует ждать применения оружия или других средств со стороны нападающего.

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