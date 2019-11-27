Москва, , 04:03 — REGNUM В своем недавнем выступлении президент РФ Владимир Путин поделился видением причин «распада СССР». Почему определение, которое дал Путин, можно существенно дополнить, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

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Теперь, по прошествии десятилетий, очевидно, что СССР «распался» вовсе не сам, а под действием целенаправленного разрушения. Винить в этом только те или иные процессы — значит, подходить к проблеме узко, как это происходит в примере с пресловутым «национализмом». В СССР национальные культуры каждой республики и народности жили полноценной жизнью, чего вовсе не скажешь о нынешнем состоянии. Тем не менее, в советской модели национальное сознание не принимало форм этнического экстремизма, и здесь с Путиным, который утверждает, что дело не в национализме, можно согласиться. А вот тезис о том, что виной всему — состояние народного хозяйства СССР, выглядит не столь состоятельным, ведь разрушение СССР, начавшееся задолго до экономических провалов 80-х, также носило черты целенаправленной диверсии.

Всё вместе говорит о том, что СССР разрушила антикоммунистическая часть элиты, которая ввергла страну в тяжелое бедствие. Если бы не этот факт, перевалить рубеж тысячелетий можно было бы с меньшим количеством миллиардеров — но и меньшей разрухой, социальной и культурной деградацией.

Читайте статью Михаила Демурина «Итоги 1991 года — плоды капитализма и уже потом разрушения страны».