Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации договора между Казахстаном и Украиной об экстрадиции», сообщили 26 ноября в пресс-службе главы государства.

Документ укрепляет сотрудничество между сторонами в области выдачи друг другу разыскиваемых лиц, скрывающихся на территории Казахстана и Украины.

Стороны договорились выдавать разыскиваемых лиц, если за совершенное преступление в обеих странах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили вышеуказанный закон. Сам договор между Казахстаном и Украиной был подписан в Астане 29 октября 2018 года.