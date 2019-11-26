Москва, , 16:00 — REGNUM Призыв президента России Владимира Путина добиваться от чиновников на местах принятия правильных решений означает в том числе и то, что статус единоросса перестал служить защитой от критики со стороны однопартийцев. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Действует комиссия по этике «Единой России». Это один из тех методов, которые партия использует всё это время. Другое дело, что всегда, особенно на уровне некоторых регионов, спрашивают, чего вы нас критикуете? Мы же тоже ваши — партия власти. И сейчас от своего создателя партия слышит — не надо стесняться! Вы партия власти, но вы не адвокат каждого чиновника, особенно нерадиво работающего», — заявил Костин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» добиваться от чиновников на местах «принятия решений во всех сферах, где это необходимо». «Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости», — заявил Путин.