Копенгаген, , 15:55 — REGNUM В 2020 году Дания возьмёт на себя ответственность за учебную миссию Североатлантического альянса в Ираке и направит в эту страну немногим более 200 человек. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, сообщает 26 ноября Датское радио.

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«Это действительно важная учебная миссия, которая заключается в подготовке людей на высшем уровне в Ираке, наращивании потенциала в Ираке и обеспечении продолжения борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Кофод подчеркнул, что это «небоевая миссия».

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«Это то, что способствует стабилизации ситуации в Ираке и позволяет иракцам самим бороться с террористическими угрозами безопасности», — добавил датский министр.

Добавим, что в настоящее время небоевую миссию НАТО, которая была создана в октябре 2018 года, возглавляет Канада.

На сегодняшний день в Ираке уже находятся около 200 датских военнослужащих, которые проходят подготовку на авиабазе Аль-Асад. В общей сложности миссия НАТО насчитывает в Ираке 500 военнослужащих, как из стран оборонного альянса, так и из стран-партнёров, таких как Австралия, Финляндия и Швеция.

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