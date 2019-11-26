Киев, , 15:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что «не очень любит» комментировать историю с публикацией его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в результате которой в США обострился внутриполитический предвыборный конфликт.

Об этом он сказал на брифинге в ходе визита в Эстонию сегодня, 26 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все, что было очень секретно — все откровенно прочитали», — заявил Зеленский.

Он дал понять, что публикация разговора и последовавший за ней скандал не сказались на отношениях Киева и Вашингтона, и США остаются «стратегическим партнером».

Также президент Украины в очередной раз заявил, что никаким образом не будет вмешиваться в геополитику, в частности, в выборы американского президента.

ИА REGNUM напоминает, что в результате внутриполитического скандала, воззникшего после публикации данных американской разведки, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского от 25 июля, в ходе которого якобы обсуждалось расследование в отношении сына Байдена. В Конгрессе заявили, что начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.