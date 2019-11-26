Багдад, , 15:52 — REGNUM Иракская комиссия по коммуникациям и СМИ постановила закрыть 12 телевизионных каналов и четыре радиостанции, «разжигающие насилие во время акций протеста», об этом 26 ноября сообщает издание Arab News.

По данным журналистов, также пяти телеканалам были вынесены предупреждения, суть которых сводится к угрозе применения аналогичных мер, если их политика по «подогреванию» протестной активности продолжится.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В ходе столкновений с полицией погибли несколько сотен граждан. Манифестанты требуют решить социальные проблемы, обострившиеся в последнее время.

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