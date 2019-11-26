Славянск, Украина, 26 ноября 2019, 15:50 — REGNUM Заместителя мэра Славянска подозревают в «терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины», сообщила 26 ноября пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
По версии следствия, чиновник в 2014 году якобы помогал организовывать референдум о самоопределении ДНР, а также предположительно имел отношение к организации народной дружины, оказывавшей сопротивление украинским оккупантам.
В данный момент решается вопрос о мере пресечения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой заместитель мэра Славянска Андрей Рубан спровоцировал конфликт в ночном клубе города. Он начал возмущаться тем, что в заведении по заказу посетителей играли песни Олега Газманова.
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