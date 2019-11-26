Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Грузия, которая с 27 ноября станет председателем комитета министров Совета Европы, обозначила приоритеты своей деятельности на этом посту. Соответствующее заявление опубликовал МИД Грузии.

«Для председательства в Совете Европы Грузией определено четыре приоритета: 1 — права человека и охрана окружающей среды, 2 — включенность граждан в процесс принятия решений, 3 — ориентированное на ребенка правосудие — европейский опыт восстановительного правосудия, 4 — усиление демократии с вовлечением образования, культуры и молодежи», — говорится в заявлении.

Церемония передачи председательства от Франции к Грузии состоится 27 ноября в Страсбурге, где государственный министр по европейским делам Франции передаст символические ключи министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани как будущему председателю комитета министров Совета Европы.

До официальной церемонии министр иностранных дел Грузии и постоянные представители стран — членов Совета Европы проедут на специальном трамвае, украшенном буквами грузинского алфавита и лого Грузии как председателя. Этот трамвай с грузинскими символами будет курсировать по Страсбургу в течение следующих 6 месяцев.

Грузия будет председательствовать в комитете министров Совета Европы до 15 мая 2020 года включительно.