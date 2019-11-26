Вильнюс, , 15:39 — REGNUM Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, который ранее в Минске предложил создать формат трёхсторонних переговоров Белоруссии, Литвы и Финляндии по вопросу Белорусской АЭС сегодня, 26 ноября, дождался официальной позиции Литвы. Официальный Вильнюс предпочёл полностью отклонить инициативу финской стороны.

В эфире радиостанции Žinių radijas позицию президента Литвы Гитанаса Науседы озвучила его советница по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. По её словам, этот вопрос нельзя трактовать, как исключительно Финляндии, Литвы, Белоруссии или ещё нескольких приграничных с Белоруссией стран. Литва, по её словам, согласна только на формат переговоров всего ЕС с Минском. «Мы бы хотели более широкого вовлечения. Финского регулятора тоже, наряду с регуляторами других стран ЕС», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».

Литва пока безуспешно пытается заручится поддержкой в этом вопросе у своих соседей — Латвии, Эстонии, стран Скандинавии. Поддержку на уровне словесных заявлений Литва получила от Польши.