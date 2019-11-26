Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Права на выражение протеста никто в Грузии не ограничивает, и все граждане могут свободно и беспрепятственно выражать свое мнение, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» журналистам, комментируя акции протеста, которые 25 ноября начала в столице Грузии оппозиция.

Каладзе также заметил, что формы выражения протеста должны быть мирными, и предупредил, что когда действия митингующих выходят за рамки закона, правоохранительные органы реагируют на нарушения соответствующим образом.

«Никто выражения своего мнения никому не ограничивает. Это достижение, которое нам принесли выборы 2012 года. Но если действия участников акции выходят за рамки закона, государство обязано отреагировать на это соответствующим образом, потому что перекрывать дорогу нельзя и мешать работе парламента — это тоже преступление», — пояснил генсек «Грузинской мечты».

Напомним, что оппозиция начала новую волну акций протеста у парламента Грузии 25 ноября. Участники митинга перекрыли движение транспорта, установив палатки на проезжей части проспекта Руставели, и заблокировали входы в парламент. Полиция и местные власти призвали митингующих убрать все установленные заграждения и пикеты, но так как требование выполнено не было, сотрудники правоохранительных органов разогнали акцию и открыли дорогу и входы в парламент.