Киев, , 15:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не знает, его ли поддерживал на президентских выборах в этом году олигарх Игорь Коломойский.

Об этом он заявил на брифинге в ходе визита в Эстонию сегодня, 26 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский.

Вместе с тем, он дал, что любые заявления олигарха, в частности, относительно внешней политики Украины, не имеют особого значения.

«Господин Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз», — подчеркнул глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению экспертов, скандальное интервью Коломойского о том, что Украина должна теперь ориентироваться на Россию, по сути, является публичным предложением американскому президенту Трампу и российскому президенту Путину. Эксперты отмечали, что мнение Зеленского в этой ситуации по сути не играет никакой роли.

Сам Зеленский уже заявлял, что было бы правильно, чтобы он, какпрезидент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не «любой бизнесмен» указывал, что делать.