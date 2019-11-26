Москва, , 15:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом УЕФА Александером Чеферином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что встреча состоится 27 ноября во время рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», — говорится в сообщении.

Также в этот день российский лидер примет участие в церемонии открытия автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Также в планах — посещение клуба дзюдо «Турбостроитель», где президент РФ пообщается с ветеранами клуба и спортсменами, поездка на завод «Адмиралтейские верфи», осмотр большой подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» и строящихся судов, участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».

Также в Северной столице президент РФ примет также участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.